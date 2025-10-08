Escritório de advocacia caxiense completa 30 anos e lança projeto para fortalecer presença feminina no compliance

Os 30 anos do escritório Debora De Boni Firma de Advocacia serão comemorados com o lançamento de um projeto voltado para o público feminino. O Compliance com Elas será apresentado no dia 22 e tem como proposta a realização de encontros bimestrais com líderes, colaboradoras de empresas parceiras e convidadas para falar sobre compliance trabalhista.
As mulheres interessadas em participar podem entrar em contato pelo WhatsApp (54) 99951-0561.
Solidez
Debora já foi diretora jurídica e de compliance do conselho da mulher empresária da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e coordenadora do Núcleo Setorial Empreendedoras da Microempa.
Atualmente, é voluntária na ARH Serrana e associada ao Woman in Law Mentoring Brasil (WML) e da Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas do RS (Satergs).
Ela atende a mais de 150 clientes em todas as regiões do Brasil e também na Itália e nos Estados Unidos. Entre os clientes, Grupo Andreazza e Federação dos Contadores do Estado do RS.