Escritório de advocacia caxiense completa 30 anos e lança projeto para fortalecer presença feminina no compliance

Os 30 anos do escritório Debora De Boni Firma de Advocacia serão comemorados com o lançamento de um projeto voltado para o público feminino. O Compliance com Elas será apresentado no dia 22 e tem como proposta a realização de encontros bimestrais com líderes, colaboradoras de empresas parceiras e convidadas para falar sobre compliance trabalhista.

As mulheres interessadas em participar podem entrar em contato pelo WhatsApp (54) 99951-0561.

Solidez

Debora já foi diretora jurídica e de compliance do conselho da mulher empresária da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e coordenadora do Núcleo Setorial Empreendedoras da Microempa.

Atualmente, é voluntária na ARH Serrana e associada ao Woman in Law Mentoring Brasil (WML) e da Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas do RS (Satergs).