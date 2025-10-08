Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Escritório de advocacia caxiense completa 30 anos e lança projeto para fortalecer presença feminina no compliance

Iniciativa prevê encontros bimestrais com líderes, colaboradoras de empresas parceiras e convidadas 

