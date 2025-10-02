Entidade de gastronomia e hotelaria da Serra emite nota sobre bebidas adulteradas 

Metanol é um tipo de álcool usado como solvente em processos industriais. kittisak / adobe.stock.com

Diante dos casos de intoxicação por metanol relacionados a bebidas alcoólicas em São Paulo e Pernambuco, o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (Segh) Região Uva e Vinho emitiu uma nota informando que não há registros, até o momento, de adulteração em sua área de atuação.

No entanto, o comunicado reforça a importância de que consumidores e empresas do setor mantenham os cuidados necessários, adquirindo bebidas de fabricantes oficiais ou distribuidores autorizados, sempre lacradas, com nota fiscal e procedência comprovada.

"Essa é uma medida essencial para garantir a segurança, a confiança e o bem-estar de todos. Seguimos atentos ao cenário nacional e permanecemos à disposição para prestar esclarecimentos e orientações sempre que necessário", diz trecho da nota publicada nas redes sociais da entidade.

Para prevenir e orientar a comunidade, o Segh está organizando um bate-papo sobre o assunto. A data e o palestrante estão sendo definidos.

O Procon de Caxias também não tem conhecimento de casos de bebidas com metanol. Nenhuma denúncia foi recebida pelo órgão. Conforme o coordenador do Procon, Jair Zauza, a adulteração é uma preocupação antiga e será debatida em um seminário estadual em Caxias, no final de novembro. Um especialista irá explicar como identificar uma bebida falsificada.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (2), o secretário Nacional do Consumidor, Paulo Henrique Rodrigues Pereira, disse que não há registro de vinho e cerveja contaminados por metanol e que a crise não chegou ao Rio Grande do Sul.