Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Entidade de gastronomia e hotelaria da Serra emite nota sobre bebidas adulteradas 

Comunicado reforça a importância de que consumidores e empresas do setor mantenham cuidados necessários

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS