Empresas do Paraná renovam frota com ônibus Marcopolo e micros Volare

Para renovar e padronizar as frotas das empresas do grupo, a Viação Garcia/Brasil Sul, de Londrina, no Paraná, comprou 106 novos ônibus da Marcopolo. São 80 veículos Paradiso G8 1800 Double Decker (versões leito plus e semi leito) e 26 do modelo Torino (urbano e metropolitano). Eles serão usados pelas marcas Viação Garcia, Brasil Sul, Santo Anjo, Princesa do Ivaí e Londrisul.
A atividade principal do grupo paranaense é o transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros, mas também realiza serviços de fretamento para indústrias, turismo, transporte de encomendas rápidas, transporte urbano e metropolitano de passageiros e revenda de ônibus seminovos.
Volare Fly 9 para Curitiba
Cliente da Volare desde 2008, a Francovig Transportes adquiriu três micro-ônibus Volare Fly 9 para fretamento. Os veículos foram entregues para a operadora de transporte de Curitiba pela Rodo Service, concessionária Volare da capital do Paraná. A Francovig já tem mais de 20 veículos Volare na frota.