Empresas do Paraná renovam frota com ônibus Marcopolo e micros Volare

Paradiso G8 1800 Double Decker. Marcopolo / Divulgação

Para renovar e padronizar as frotas das empresas do grupo, a Viação Garcia/Brasil Sul, de Londrina, no Paraná, comprou 106 novos ônibus da Marcopolo. São 80 veículos Paradiso G8 1800 Double Decker (versões leito plus e semi leito) e 26 do modelo Torino (urbano e metropolitano). Eles serão usados pelas marcas Viação Garcia, Brasil Sul, Santo Anjo, Princesa do Ivaí e Londrisul.

Leia Mais Empresa de Garibaldi cresce 20% e conquista prêmio nacional após expansão

A atividade principal do grupo paranaense é o transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros, mas também realiza serviços de fretamento para indústrias, turismo, transporte de encomendas rápidas, transporte urbano e metropolitano de passageiros e revenda de ônibus seminovos.

Volare Fly 9 para Curitiba

Volare Fly 9. Volare / Divulgação