Empresas da Serra apresentam novidades em evento da indústria mundial de ônibus na Bélgica 

Modelo Paradiso G8 1200. Marcopolo / Divulgação

Começa neste sábado (4) e segue até quinta-feira (9), em Bruxelas, na Bélgica, o mais importante evento da indústria mundial do ônibus, a Busworld Europa. Realizado a cada dois anos, desde 1971, o evento reunirá mais de 500 expositores e cerca de 50 mil visitantes no Brussels Expo e a Serra estará presente com Marcopolo, Spheros e Luminator.

Em um estande de mais de 600 metros quadrados, a Marcopolo apresentará dois modelos da Geração 8, o Paradiso G8 1200 e o Paradiso G8 1350. A companhia anunciou recentemente o retorno ao mercado europeu a partir de 2026 por intermédio da exportação de ônibus completos produzidos na fábrica de Ana Rech.

— A Busworld é uma vitrine fundamental para mostrarmos o que temos de mais avançado em engenharia, design e tecnologia para o transporte coletivo. Além de apresentar soluções inovadoras, a feira é uma oportunidade estratégica para fortalecer o relacionamento com clientes e parceiros de todo o mundo — destaca André Armaganijan, CEO da Marcopolo.

A Spheros, líder no Brasil e em todo o mundo em soluções térmicas para veículos comerciais, irá mostrar soluções para climatização e para gerenciamento térmico inteligente (a série REVO®-E de sistema de ar-condicionado modular).

Já o Luminator Tecnology Group, do qual a Luminator Brasil faz parte, irá lançar avançados sistemas de monitoramento para ônibus que prometem proporcionar mais segurança, confiabilidade e controle para passageiros e operadores. A sede brasileira da Luminator fica em Caxias.

