Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Empresas da Serra apresentam novidades em evento da indústria mundial de ônibus na Bélgica 

Busworld Europa começa neste sábado e segue até quinta-feira, em Bruxelas. Evento reunirá mais de 500 expositores e cerca de 50 mil visitantes 

