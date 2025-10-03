Empresas da Randoncorp reduzem jornada de trabalho até o fim do ano

Ainda conforme a companhia, a escala das paradas é comunicada semanalmente aos empregados. Randoncorp / Divulgação

Master, JOST Brasil, Suspensys e Castertech aprovaram paradas programadas em até cinco dias por mês a partir de outubro até o fim do ano. A unidade de Caxias da Randon, vertical Montadora da Randoncorp, trabalha com jornada reduzida desde julho, com vigência até dezembro também.

Em nota, a Randoncorp informa que "a flexibilização visa a preservação de empregos e a adequação ao atual contexto de mercado de implementos rodoviários e metalmecânico no Brasil, setores que registram importantes quedas nas vendas neste ano — em alguns segmentos, como os ligados ao agronegócio, a redução é de cerca de 40%".

Ainda conforme a companhia, a escala das paradas é comunicada semanalmente aos empregados.

De acordo com a assessoria do Sindicato dos Metalúrgicos, entidade que acompanhou as votações com os funcionários, 50% da hora trabalhada é reduzida. Pelo acordo, dos cinco dias parados por mês, os trabalhadores perdem 2,5 dias de trabalho e as empresas ressarcem os outros 2,5.