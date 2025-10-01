Empresário Neco Argenta receberá medalha da Câmara de Flores da Cunha; veja mais destaques de economia

O empresário Neco Argenta receberá da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha a Medalha Mérito Florense. A entrega será nesta quarta-feira, às 19h.
A honraria deve-se aos relevantes serviços que Neco prestou ao município onde nasceu e iniciou a trajetória empresarial.
Há 40 anos, Neco, ao lado do irmão Deunir, fundou a Ditrento, empresa que deu origem ao grupo que inclui a SIM Rede, SIM Distribuidora, SIM Lubrificantes, Querodiesel, Charrua, A27, AIVA, SIM Aviação, Luiz Argenta, DNA e Nexta.
Visita
Diretores globais da Verallia, fabricante francesa de embalagens de vidro, estiveram na Salton, em Bento Gonçalves, para a inauguração de um forno de oxicombustão para a unidade de Campo Bom. O equipamento conta com tecnologia pioneira em toda a rede da Verallia, que garante maior produtividade e 18% de redução nas emissões de CO2.
A comitiva, formada pelo CEO do grupo Verallia, Patrice Lucas, o diretor da unidade da América Latina, Quintin Testa, e o diretor comercial Alexandre Mendes Oliveira, conheceu a vinícola de quem a empresa é parceira há mais de 50 anos e responsável por quase 100% do fornecimento das garrafas usadas na Salton.
As duas marcas buscam formas de priorizar a sustentabilidade nos projetos e um dos exemplos são as chamadas garrafas aliviadas, embalagens com menor quantidade de vidro na composição. O formato gera menos resíduos para meio ambiente e reduz emissões de CO2 no processo de fabricação.
Selo
Os produtos da Resfri Ar passaram a usar, neste mês, o selo eureciclo. A certificação atesta que a empresa garante a compensação ambiental de embalagens pós-consumo em todo o Brasil.
Como funciona: a fabricante de geladeiras e climatizadores automotivos de Vacaria informa à eureciclo o volume de embalagens colocadas no mercado com base em métricas de vendas. O dado é, então, convertido em contratos de compensação.
Neste início de parceria, o total levantado chegou a 186.693 toneladas de massa contratada anualmente, garantindo que uma quantidade equivalente de resíduos seja destinada corretamente à reciclagem.