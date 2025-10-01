Empresa do Espírito Santo renova frota com micro-ônibus Volare

Foram compradas quatro unidades do modelo Fly 12 e duas do Fly 10. Volare / Divulgação

A Volare entregou seis novos veículos para a Martinele Transportes e Locações. A empresa com sede em Serra, no Espírito Santo, adquiriu quatro unidades do modelo Fly 12 e duas do Fly 10, ambas na versão fretamento.

Leia Mais Empresário Neco Argenta receberá medalha da Câmara de Flores da Cunha; veja mais destaques de economia

Os micro-ônibus serão usados em operações de fretamento e locações. A entrega foi feita pela concessionária Volare Drosdsky, que atua na região com suporte especializado e atendimento personalizado.

Os veículos Volare Fly 12 têm capacidade para 45 passageiros sentados, além de motorista e auxiliar. Já os dois Volare Fly 10 são para 37 passageiros sentados.



