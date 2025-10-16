Empresa de telecomunicações reforça presença em Caxias com nova loja

Nova loja fica na Avenida Ruben Bento Alves, 1.192. Leandro Araújo / Divulgação

Um ano após a abertura da primeira loja em Caxias do Sul, a Unifique amplia a presença na cidade com a inauguração de uma segunda loja.

A nova unidade da empresa de telecomunicações fica na Avenida Ruben Bento Alves, 1.192, no bairro Sagrada Família, e abre as portas oficialmente nesta sexta-feira (17).

A loja atende de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h.

Gestão e inovação

Com o tema Inovação verde e sustentabilidade nas estratégias organizacionais, começa nesta quinta-feira (16) o 2º Congresso Brasileiro de Gestão e Inovação (CBGI) 2025.

A palestra de abertura será com o diretor-presidente da Salton, Maurício Salton, às 20h, no auditório do Bloco H da UCS. Ele irá abordar como a empresa tem integrado inovação e tradição na busca por reduzir impactos ambientais.

O congresso segue até sábado e tem como um dos destaques a 25ª Mostra de Iniciação Científica, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do PPGA/UCS.

Visita técnica