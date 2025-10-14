Empresa de Garibaldi cresce 20% e conquista prêmio nacional após expansão

Modelo Vidros fica em Garibaldi. Verso / Divulgação

Nove meses após a inauguração da nova sede em Garibaldi, a Modelo Vidros colhe os resultados da ampliação. A empresa registrou crescimento de 20% em relação ao ano passado até o mês setembro e tem expectativa de fechar 2025 com aumento de 30% sobre 2024. Além disso, o quadro de funcionários passou de 200 para 260 desde a mudança.

Leia Mais Tramontina realiza feirão com mais de 150 mil itens e preços a partir de R$ 5

A expansão resultou não apenas em crescimento, mas em reconhecimento. A Modelo Vidros recebeu em setembro o Prêmio Abravidro Glass South America 2025 na categoria Processadora de Vidro da Região Sul. A premiação foi organizada pela Associação Brasileira de Distribuidores e Processadores de Vidros Planos (Abravidro).

Novo posicionamento da Keko

Com 39 anos de atuação no mercado, fornecedora de 12 montadoras e presente em mais de 45 países nos cinco continentes, a Keko Acessórios passou por um rebranding.

A partir do conceito "Faça o seu caminho", a agência SPR, responsável pelo novo posicionamento buscou resgatar o espírito de aventura e estilo de vida da marca referência em acessórios para personalização automotiva.

Leia Mais Rede de hotéis da Serra terá carta de águas após conquista inédita de sommelier de Canela

100% de ocupação

Falta menos de 30 dias para a abertura do 37º Festuris — Feira internacional de Turismo de Gramado, e Espaço Luxury já está lotado: todas as 120 unidades disponíveis estão preenchidas.

Futuro do turismo em Canela

O empresário José Ernesto Marino Neto estará hoje no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação (Cedica) de Canela para falar sobre o futuro do turismo na cidade. Ele irá abordar o cenário e o potencial de Canela e iniciativas do poder público que podem ajudar a fomentar o segmento.

Leia Mais Marca especializada em joias de prata reinaugura loja em espaço duas vezes maior em Caxias

José Ernesto já desenvolveu projetos em 22 estados brasileiros, no Uruguai e nos Estados Unidos. Atualmente, está à frente do Kempinski Laje de Pedra.