Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Empresa de Garibaldi cresce 20% e conquista prêmio nacional após expansão

Além o crescimento, indústria aumentou o quadro de funcionários: passou de 200 para 260 desde a mudança

