Empresa de Flores da Cunha apresenta na Mercopar novidade em microfusão e prototipagem

Equipe da Santo Inacio: Liziane Sgarioni, diretora administrativa; Gilmar Moser da Silva, gerente comercial da empresa; e Paulo Bastiani, representante comercial. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Desde o início do ano, a Santo Inácio Microfusão, de Flores da Cunha, oferece um novo serviço aos clientes: microfusão e prototipagem 3D, o que possibilita transformar ideias em peças metálicas sem a necessidade de ferramental e que reduz o investimento.

A tecnologia permite eliminar etapas de usinagem, solda e montagem, otimizando processos e diminuindo custos de produção. A economia pode chegar a 90%.

— Hoje trabalhamos com grandes, pequenos e médios lotes. Se um cliente precisa de 30 peças por mês, conseguimos tirar na impressão 3D e atende super bem. O cliente não precisa mais desenvolver o ferramental. Para montadoras, temos que fazer o ferramental, porém, a impressão 3D ajuda a ter o protótipo — explica Liziane Sgarioni, diretora administrativa da Santo Inácio.

A inovação será apresentada nesta quinta-feira (16) na Mercopar pelo gerente comercial da empresa, Gilmar Moser da Silva. Ele irá palestrar às 18h10min, no palco 1.

Estrutura