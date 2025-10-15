Empresa de Flores da Cunha apresenta na Mercopar novidade em microfusão e prototipagem

Desde o início do ano, a Santo Inácio Microfusão, de Flores da Cunha, oferece um novo serviço aos clientes: microfusão e prototipagem 3D, o que possibilita transformar ideias em peças metálicas sem a necessidade de ferramental e que reduz o investimento.
A tecnologia permite eliminar etapas de usinagem, solda e montagem, otimizando processos e diminuindo custos de produção. A economia pode chegar a 90%.
— Hoje trabalhamos com grandes, pequenos e médios lotes. Se um cliente precisa de 30 peças por mês, conseguimos tirar na impressão 3D e atende super bem. O cliente não precisa mais desenvolver o ferramental. Para montadoras, temos que fazer o ferramental, porém, a impressão 3D ajuda a ter o protótipo — explica Liziane Sgarioni, diretora administrativa da Santo Inácio.
A inovação será apresentada nesta quinta-feira (16) na Mercopar pelo gerente comercial da empresa, Gilmar Moser da Silva. Ele irá palestrar às 18h10min, no palco 1.
Estrutura
Em 2023, a Santo Inácio ampliou a planta fabril: passou de 1,2 mil para 8 mil metros quadrados de área. De lá para cá, a capacidade de produção dobrou. A empresa está produzindo 60 toneladas mensalmente. Para o ano que vem, a Santo Inácio irá investir em dois robôs para automatizar parte do processo.