Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Empreendimento em Nova Prata acompanha crescimento do setor de franquias no Brasil

Faturamento do mercado cresceu 14,2% no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo Associação Brasileira do Franchising (ABF)

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS