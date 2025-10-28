Empreendimento em Nova Prata acompanha crescimento do setor de franquias no Brasil

Juliane e Fabiano abriram franquia há pouco mais de um ano. Ecoville / Divulgação

Juliane Rampon, 36 anos, e Fabiano Bolsoni, 35, estão juntos há sete anos e sempre quiseram empreender. Em agosto do ano passado, tiraram o plano do papel e abriram uma franquia de produtos de limpeza profissionais em Nova Prata. Eles sabiam que queriam uma franquia, mas não exatamente de qual ramo. Escolheram a Ecoville após muita pesquisa.

— Buscávamos algo que nos desse segurança, algo diferente para a região, um serviço novo ou um produto diferenciado. Aqui existem várias lojas que vendem produtos convencionais, assim como os supermercados. Nós queríamos fugir do tradicional — conta Juliane.

O espaço tem 60 metros quadrados e recebeu investimento de R$ 150 mil. Por enquanto, são apenas dois trabalhando na loja, que já demonstra bons resultados. Conforme Juliane, a franquia já fatura o que unidades com cinco ou seis funcionários costumar faturar — a Ecoville tem dois modelos de franquias com faturamento médio mensal que varia de R$ 100 mil a R$ 150 mil, lucro médio de 25% por mês e retorno do investimento de 10 a 18 meses.

Por isso, o casal já planeja expandir o negócio a partir do ano que vem:

— Queremos aumentar o mix de produtos oferecidos e de serviços também. Hoje, temos apenas venda e queremos oferecer serviços como limpeza pesada de piso, recuperação de piso e treinamento para para colaboradores — explica.

— Já recebemos, inclusive, convites de clientes interessados em parceria para abrir novas unidades. Essa é uma opção também, mas não sei se para o próximo ano — acrescenta.

Mais de 200 mil franquias no país

A franquia da Ecoville de Nova Prata entra nas estatísticas recentes do mercado de franchising no Brasil que cresceu 14,2% no faturamento no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado.

São mais de 200 mil franquias, de vários tipos, em operação no Brasil e que alcançaram R$ 69,9 bilhões, segundo Associação Brasileira do Franchising (ABF). No Rio Grande do Sul, houve um aumento de 3,85% no faturamento em 2024 para 5,52% neste ano.



