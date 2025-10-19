Embalagem 100% papelão da Hyva do Brasil conquista prêmio nacional; veja mais destaques de economia

Embalagem para kits hidráulicos da linha E-line. Hyva do Brasil / Divulgação

A embalagem 100% em papelão para kits hidráulicos da linha E-line da Hyva foi reconhecida na categoria Exportação do Prêmio ABRE da Embalagem Brasileira 2025. A premiação foi realizada no início do mês em São Paulo.

A caixa já foi destaque na coluna em julho, quando foi lançada. Ela substitui gradualmente as versões de madeira e representa, conforme a empresa, uma opção mais leve, ergonômica, prática e ambientalmente correta.

Leia Mais Empresa de telecomunicações reforça presença em Caxias com nova loja

A Cartrom, parceira no desenvolvimento da embalagem, também foi premiada. Conquistou o Troféu Ouro na categoria Exportação.

O que faz sua equipe ficar?

O que sustenta a permanência de talentos nas organizações é a questão que irá nortear o 15º Fórum de Gestão de Pessoas na próxima quarta-feira (22), em Caxias. Promovido pela ARH Serrana, o encontro ocorre das 8h às 18h, no UCS Teatro.

O evento irá reunir líderes empresariais, profissionais de recursos humanos e de gestão de pessoas e especialistas de todo o país como Veruska Galvão, psicóloga e fundadora da Akademia de Transformação Organizacional e idealizadora do Movimento Maio Humanizado; Eduardo Carmello, fundador da Entheusiasmos Consultoria; e Harisson Bortolatto, psicólogo e profissional de RH da DHL.

Mais informações no site da ARH Serrana.

Novo site

A Cooperativa Piá está de site novo. A novidade é acompanhada de atualização do logotipo e redesign completo das embalagens.

Para conhecer, acesse o site da Piá.

Imersão

O recém criado Instituto Cini realiza o seu primeiro grande evento em novembro. Entre os dias 4 e 7, o projeto liderado pelo fundador da Cinex e CEO da Obispa, César Cini, irá promover a 1ª Imersão em Construções Sustentáveis. Será um curso de quatro dias sobre tecnologias e conceitos para construção com menor impacto ambiental.

As aulas serão ministradas pelas professoras Sami Meira e Ana Julia Kfouri, da UGREEN, que opera prestando consultoria e educação verde para acelerar a transição para a sustentabilidade no mundo, com atuação em mais de 188 países.

A imersão custa R$ 490 (estudantes) e R$790 (profissionais). Mais informações e inscrições: (54) 99152-4216.



