De sacoleira a empresária: fundadora de marca de moda feminina inaugura nova fábrica e loja em Caxias 

Léia fundou a Julia's há 15 anos. Juliano Vicenzi / Divulgação

Marca caxiense que se propõe a ser a melhor alfaiataria autoral do Brasil, a Julia's Closet está de casa nova e três vezes maior. A empresa inaugurou o novo espaço de 2 mil metros quadrados nesta terça-feira (7) na Av. Rubem Bento Alves, 4.525, próximo à rotula de acesso aos pavilhões da Festa da Uva.

Além da fábrica, o novo endereço conta com uma loja conceito, a primeira em Caxias. A Julia's já tem lojas em Balneário Camboriú, Itapema, Gramado e Farroupilha.

— Nós já vendemos para todo o Brasil, só que nunca abrimos o varejo para Caxias do Sul. Sempre tivemos fábrica aqui, porém, somente atacado — diz Edirleia Dias, proprietária da Julia's.

Com a expansão, ela prevê aumento de 30% na produção e no faturamento no próximo inverno — no último, foram confeccionadas 40 mil peças. Léia, como é mais conhecida, também planeja de 20 a 30 novas contratações para o ano que vem. Atualmente, a empresa tem 60 funcionários e 45 prestadores de serviço.

— Olhando para trás, agradeço por não ter desistido, apesar da dificuldades, porque comecei como sacoleira, de porta em porta. Eu comprava para revender e sentia necessidade de ter o meu próprio produto, tamanho, modelo, e daí surgiu a ideia de começar a fabricar — destaca Léia.

A propósito: o nome da empresa é uma homenagem à filha Julia, e o desejo da mãe é que ela seja sua sucessora na marca.