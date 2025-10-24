Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

De 800 para 1,5 mil alunos em sete anos: diretora de escola privada de Caxias fala das estratégias de crescimento

Vanessa Rodrigues, do Colégio Madre Imilda, é a entrevistada do podcast Caixa-Forte desta semana

