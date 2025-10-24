De 800 para 1,5 mil alunos em sete anos: diretora de escola privada de Caxias fala das estratégias de crescimento

Vanessa é diretora da escola desde 2022. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A professora Vanessa Rodrigues, diretora do Colégio Madre Imilda, em Caxias, é a entrevistada do podcast Caixa-Forte desta semana. Ela fala dos planos de expansão da escola, que incluem, por exemplo, ampliação do espaço físico para atender à demanda, já que escola tem atraído mais alunos nos últimos anos.

Em 2018, eram 833 estudantes; hoje, o número passa de 1,5 mil. O crescimento está atrelado a uma nova estratégia da instituição, que envolve, entre várias iniciativas, o desenvolvimento de projetos.

O Madre Imilda, inclusive, é finalista do Prêmio Sinepe, realizado pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, com um projeto na categoria Estudante Protagonista.

