Condomínio de luxo vende todos os lotes e construtora prepara novo lançamento em Caxias do Sul; veja mais destaques de economia

Montieri Residence já está 100% vendido. Aviva Urbanismo / Reprodução,Divulgação

Com previsão de entrega em 2027 e lotes com custo, em média, de R$ 840 mil, o condomínio Montieri Residence já está 100% vendido. Localizado no bairro Nossa Senhora da Saúde, ao lado do Montalcino Riserva, abrange uma área de 13 hectares. Considerado de luxo, é o sétimo projeto da Aviva Urbanismo em Caxias do Sul.

Leia Mais Gramado é destaque em buscas no Airbnb para novembro

Diante do sucesso do Montieri Residence, a Aviva lançará outro condomínio fechado em Caxias do Sul. Ele ficará próximo ao clube Recreio da Juventude.

Na final

Vencedor do Prêmio Finep de Inovação 2025 – região Sul, o Centro Tecnológico Randon (CTR) aguarda a grande final nacional em dezembro, em Brasília. O CTR conquistou o 1º lugar na categoria Transformação Digital na Indústria para Ampliar a Produtividade no concurso promovido pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

A vitória foi obtida por meio do Projeto Olimpo, voltado à transformação digital na realização de validações veiculares com mais agilidade, confiabilidade e sustentabilidade.

Empresa do ano