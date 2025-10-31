Condomínio de luxo vende todos os lotes e construtora prepara novo lançamento em Caxias do Sul; veja mais destaques de economia

Com previsão de entrega em 2027 e lotes com custo, em média, de R$ 840 mil, o condomínio Montieri Residence já está 100% vendido. Localizado no bairro Nossa Senhora da Saúde, ao lado do Montalcino Riserva, abrange uma área de 13 hectares. Considerado de luxo, é o sétimo projeto da Aviva Urbanismo em Caxias do Sul.
Diante do sucesso do Montieri Residence, a Aviva lançará outro condomínio fechado em Caxias do Sul. Ele ficará próximo ao clube Recreio da Juventude.
Na final
Vencedor do Prêmio Finep de Inovação 2025 – região Sul, o Centro Tecnológico Randon (CTR) aguarda a grande final nacional em dezembro, em Brasília. O CTR conquistou o 1º lugar na categoria Transformação Digital na Indústria para Ampliar a Produtividade no concurso promovido pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
A vitória foi obtida por meio do Projeto Olimpo, voltado à transformação digital na realização de validações veiculares com mais agilidade, confiabilidade e sustentabilidade.
Empresa do ano
A Marcopolo foi reconhecida como Empresa do Ano na 26ª edição do Prêmio AutoData. É a quinta vez que a companhia conquista o título. A empresa também foi vencedora na categoria Cadeia Automotiva Ampliada, com o Attivi Integral, primeiro ônibus 100% elétrico da marca, do Volare híbrido e da plataforma Marcopolo Rail. A premiação foi obtida por meio de votação popular, reforçando o reconhecimento do mercado às iniciativas da companhia.