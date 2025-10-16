Comitiva de sommeliers gaúchos faz imersão técnica na Espanha

Professores e diretores da seccional gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) fazem um tour pela Espanha para conhecer a produção vitivinícola do país. O grupo embarcou na sexta-feira (10) e retorna no próximo dia 21.

Os destinos visitados são Ribera Del Duero, que conta com mais de 24 mil hectares de vinhedos e tem 300 vinícolas; Rioja, local que teve a primeira Denominação de Origem (DO) reconhecida do país, em 1925, e que foi chancelada, em 1991, com uma Denominação de Origen Calificada (DOCa), a mais alta classificação de vinhos na Espanha; Priorat, que também conta com DOCa desde 2009; e Penedès, considerada o centro da produção de vinhos espumantes produzidos pelo método tradicional.