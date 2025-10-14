Com unidade em Garibaldi, Seara lidera mercado de frangos no país; veja mais destaques de economia

A Seara, da JBS, é a marca de frangos com maior presença nos lares brasileiros em 2025, conforme pesquisa anual da Worldpanel by Numerato.

O estudo analisou o consumo ao longo de 12 meses e confirmou que a Seara, empresa com unidade em Garibaldi, alcançou a marca de 60,40% de penetração nas residências do país.

O resultado é atribuído pela marca a uma série de lançamentos estratégicos nos últimos anos, como o o Frango de Padaria, em 2021 — produto que vai do freezer diretamente para o forno ou air fryer.

A JBS encerrou o segundo trimestre de 2025 com receita líquida de 20,9 bilhões de dólares, um crescimento de 8,9% sobre o mesmo período do ano anterior, sendo que a Seara registrou margem de 18,1%.

300 mil sócios

A Sicredi Pioneira alcançou a marca de 300 mil associados. Com isso, se consolida como a cooperativa do Sistema Sicredi com o maior número de associados no Rio Grande do Sul. A Pioneira é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e deu origem ao Sistema Sicredi, que hoje reúne mais de 100 cooperativas no Brasil.

Outubro Rosa no shopping

No próximo final de semana, os frequentadores do Villagio Caxias poderão comprar itens para ajudar a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Caxias do Sul. Em um espaço em frente à Livraria Leitura, serão vendidos brownies rosa, camisetas, aventais e ecobags. A receita arrecadada será destinada à Liga.