Com representantes da Serra, movimento por mudanças no Simples Nacional reforça pedido de aprovação de lei

Representantes do movimento Atualiza Simples participam, nesta terça-feira (7), de sessão solene na Câmara dos Deputados alusiva ao Dia do Empreendedor e Simples Nacional. Será uma oportunidade para o grupo pedir a aprovação do Projeto de Lei Complementar 108/2021. Em tramitação na Câmara dos Deputados, a proposta corrige os limites de faturamento do Simples Nacional e do Microempreendedor Individual (MEI).

São 56 entidades participantes do movimento, entre elas, o Sindicato Empresarial da Gastronomia e Hotelaria (Segh) — Região Uva e Vinho (que representa mais de 4 mil empresas do setor). Elas pedem a atualização dos limites de R$ 81 mil para R$ 145 mil por ano para MEI; de R$ 360 mil para R$ 870 mil por ano para Microempresa; e de R$ 4,8 milhões para R$ 9 milhões por ano para Empresa de Pequeno Porte.

Os novos valores buscam repor a inflação acumulada desde 2006, conforme o IGP-DI, que aponta uma defasagem de 82,03% entre 2018 e 2025.

