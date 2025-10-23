Com nova aquisição, empresa de ferramentas industriais da Serra projeta crescimento de 35%

Com sede em Bento Gonçalves, a Paese Distribuidora anunciou a aquisição da operação de ferramentas AMEC da Alltech Tools do Brasil, que já fazia parte do portfólio da Paese desde 2013.

Com a negociação, a empresa da Serra reforça a presença no Sul do país, especialmente em Santa Catarina, onde tem filial em Itajaí, e no Paraná. Além disso, projeta um crescimento de 35% no faturamento para o próximo ano.

— Essa aquisição reforça nosso compromisso de expansão e consolida a Paese como uma das principais distribuidoras do Sul do Brasil. Mais do que crescer, queremos estar ainda mais próximos dos clientes, oferecendo soluções completas e de alto desempenho — destaca a diretora Marijane Paese.