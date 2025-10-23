Com investimento de R$ 500 mil, açougue inaugura novo espaço no centro de Caxias e celebra história de superação familiar

Talice, José e Guilherme estão à frente da Assim Assado. Ulisses Castro / Agencia RBS

Três anos após a abertura em Caxias, o açougue Assim Assado inicia uma nova etapa: deixa o bairro Bela Vista e passa a atender a partir desta sexta-feira (24) na Rua Borges de Medeiros, entre a Vinte de Setembro e a Bento Gonçalves. O novo espaço tem 400 metros quadrados e supre a necessidade de um local mais amplo. Ele é cinco vezes maior que o antigo endereço, além de estar em um ponto mais central.

Leia Mais Hotel em Gramado transmite chegada do Papai Noel e presenteia espectadores com bônus de R$ 500

A expansão é repleta de significados para José Valdenir de Vargas Boeira, sócio da marca ao lado do filho Guilherme de Carvalho Boeira e da nora Talice Grosselli. Aos 57 anos, ele acompanha o sonho dos dois se concretizar e comemora ter vencido os desafios da vida. Natural de Vacaria, seu José morou nas ruas entre os 13 e os 16 anos após sair de casa por problemas de relacionamento com o pai.

O então adolescente dormia nas construções onde trabalhava como servente até que uma tia o acolheu. Logo em seguida, ingressou no antigo Super Cesa, ainda em Vacaria, para ser auxiliar de açougueiro e, aos 18 anos, casou e formou família.

Por volta dos 27, mudou-se para Caxias. Quando desembarcou na rodoviária, avistou o supermercado Calcagnotto e viu que tinha vaga para o açougue. Saiu de lá empregado. Depois de aposentado, aceitou o desafio de empreender com a Assim Assado.

— Agora estamos no centro de Caxias! — emociona-se.

Leia Mais Caxiense assume presidência de rede nacional de escolas de gastronomia

Amigo emprestou dinheiro

A Assim Assado surgiu em 2022 por iniciativa de Guilherme e Talice. Ele era técnico em enfermagem e ela trabalhava com vendas do setor de concreto. O casal tinha tido gêmeas e queria ficar mais tempo com as filhas. Convidaram José Valdenir para a sociedade, já que ele tinha experiência como açougueiro.

— Nós não tínhamos dinheiro para abrir, então, pedi emprestado R$ 80 mil para um amigo, que emprestou — conta Talice.

Nas redes

No novo endereço, a Assim Assado terá também uma agroindústria e, em breve, um estúdio de gravação. A ideia dos sócios é gravar vídeos com dicas de como preparar as carnes vendidas no açougue. Os três já têm experiência com produção de conteúdo para as redes sociais. A marca tem mais de 18 mil seguidores no Instagram e alguns vídeos com milhões de visualizações.

— Foram as redes sociais que nos ajudaram a crescer — diz Guilherme.

Leia Mais Vinícola da Serra cria experiências com Denominação de Origem e harmonizações de queijos

O empreendimento recebeu investimento de cerca de R$ 500 mil. O funcionamento será de segunda a sábado, das 9h às 19h, e aos domingos, das 9h às 12h. A marca trabalha com todos os tipos de carnes e se diferencia pelos kits, como kit churrasqueiro e kit hambúrguer.