Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Colheita, pisa da uva e hospedagem já podem ser reservadas em vinícola da Serra

Pousada tem seis opções de acomodações, inspiradas em diferentes rótulos de vinhos e espumantes

