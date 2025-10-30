Colheita, pisa da uva e hospedagem já podem ser reservadas em vinícola da Serra

Pisa da uva é uma das experiências oferecidas pela Valduga. 3por3 Vídeos / Divulgação

A vindima é logo ali e as experiências para o período na Casa Valduga já podem ser reservadas. A vinícola oferece colheita e pisa da uva e visita guiada às caves com possibilidade de hospedagem no empreendimento.

Para pernoitar na Pousada Boutique são apenas duas oportunidades: de 23 a 25 de janeiro e de 30 de janeiro a 1º de fevereiro. Ela tem seis opções de acomodações, inspiradas em diferentes rótulos de vinhos e espumantes da marca.

Sem hospedagem, há visitas previstas para os dias 24 e 31 de janeiro.