Centro de treinamento e estimulação de crianças muda de endereço e dobra capacidade de atendimento em Caxias

Na sede fica na Rua Marechal Floriano, 1.378. Vivi Tomas / Divulgação

A "brincadeira" tem novo endereço. A Brincare — Centro de Desenvolvimento e Estimulação Motora Infantil atende agora na Rua Marechal Floriano, 1.378. O espaço tem cerca de 240 metros e marca a ampliação da capacidade de atendimento, que praticamente dobra, passando de 65 para até 140 crianças.

A nova estrutura traz ambientes planejados pela Verum Arquitetura e inclui três salas, sendo uma exclusiva para bebês, uma multiuso para aniversários e oficinas e outra maior para crianças a partir de três anos, além de estacionamento.

A expansão inclui também novos serviços, como o contraturno, atividade piloto de três horas com música, arteterapia, ioga, lógica com brinquedos de encaixe, desenvolvimento motor e outras experiências integradas. Será oferecido de segunda-feira a quinta-feira, pela manhã, para crianças de um até oito anos, com divisão por faixas etárias.

A ampliação da faixa etária até oito anos é outra novidade. Além disso, o centro passa a disponibilizar salas para locação a profissionais de áreas afins da infância, como fonoaudiologia, nutrição e neuropsicopedagogia.

Gestão

A gestão administrativa e financeira da nova fase está a cargo de Maria José Silva de Jesus, a Nina de Jesus. Ela se une às sócias Ândria Tedesco e Daniela Gonzalez no empreendimento. O investimento na nova estrutura é de aproximadamente R$ 210 mil.

A Brincare atende em sistema soft opening no novo endereço desde 6 de outubro. A inauguração oficial será no domingo (26) para convidados.