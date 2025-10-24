Central de tratamento efluentes de Estância Velha atrai indústrias da Serra

I9 fica em Estância Velha. I9 / Divulgação

Central de tratamento de efluentes localizada em Estância Velha, I9 (lê-se Inove) tem registrado cada vez mais a procura de empresas da Serra, especialmente da indústria metalmecânica, geradora desse tipo de resíduo.

Já são 45 clientes da região, sendo 10 de Caxias do Sul. Boa parte está na fase de encaminhamento de material para análise — a empresa que gera o efluente, antes de destinar, precisa enviar amostra para teste de tratabilidade.

Conforme Eduardo Carvalho, um dos sócios da marca, a I9 surgiu em maio como uma alternativa com maior capacidade de tratamento. Segundo ele, as empresas, às vezes, tinham que ficar na fila esperando a possibilidade de encaminhar o material para tratamento.

— Nós temos clientes que não tinham solução para tratar aqui no Estado. Eles precisavam contar com Santa Catarina, com empresas de lá. Tinham que transportar seus efluentes por quase 400 quilômetros. Imagina sair daqui até Santa Catarina com uma carga de um efluente bastante sensível com muitos contaminantes, sujeito a acidentes. Hoje eles percorrem menos de 60, 50 quilômetros, já tem um local para tratar e é no dia que eles precisam — acrescenta.

De Caxias até Estância Velha são cerca de 90 quilômetros.

Leia Mais Feira de calçados em shopping de Caxias oferece descontos de até 70% neste fim de semana

Carvalho estima que os clientes da I9 economizem até R$ 200 mil por ano. Mas, segundo ele, já há relatos de economia de R$ 500 mil. A operação é voltada para o tratamento de efluentes oleosos e efluentes com cianeto, cromohexavalente e emulsões oleosas. A capacidade de recebimento diário é de 600 metros cúbicos de efluentes.