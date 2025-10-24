Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Central de tratamento efluentes de Estância Velha atrai indústrias da Serra

Já são 45 clientes da região, sendo 10 de Caxias do Sul

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS