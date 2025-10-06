CDL de Flores da Cunha mira realização de pesquisas e revela otimismo moderado para o Dia das Crianças

Ao completar 39 anos nesta segunda-feira (6), a CDL de Flores da Cunha, anunciou, em encontro com a imprensa, uma fase com mais elaboração de pesquisas. Para o início de 2026, a entidade deverá divulgar, por exemplo, os números da inadimplência na cidade.
Nos próximos dias também irá lançar os dados de intenção de compra para o Dia das Crianças. O presidente Jásser Panizzon antecipou que 65% dos consumidores tendem a comprar presentes para a data e o tíquete médio deve girar em torno de R$ 200.
— O tíquete já chegou em outros anos a R$ 250, R$ 280. Há um certo desestímulo no que diz respeito à insegurança financeira. Temos uma cidade muito próspera, mas que, ao mesmo tempo, é muito cautelosa na questão de compra — destaca.
A CDL de Flores da Cunha tem cerca de 400 associados.