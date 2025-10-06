CDL de Flores da Cunha mira realização de pesquisas e revela otimismo moderado para o Dia das Crianças

Ao completar 39 anos nesta segunda-feira (6), a CDL de Flores da Cunha, anunciou, em encontro com a imprensa, uma fase com mais elaboração de pesquisas. Para o início de 2026, a entidade deverá divulgar, por exemplo, os números da inadimplência na cidade.

Leia Mais 300 milhões de abelhas são alugadas para polinizar pomares de maçã em Vacaria

Nos próximos dias também irá lançar os dados de intenção de compra para o Dia das Crianças. O presidente Jásser Panizzon antecipou que 65% dos consumidores tendem a comprar presentes para a data e o tíquete médio deve girar em torno de R$ 200.

— O tíquete já chegou em outros anos a R$ 250, R$ 280. Há um certo desestímulo no que diz respeito à insegurança financeira. Temos uma cidade muito próspera, mas que, ao mesmo tempo, é muito cautelosa na questão de compra — destaca.