Caxiense assume presidência de rede nacional de escolas de gastronomia 

Carbonera (centro) com o vice-presidente Tarcisio Machado e o diretor financeiro Marco Hortelan. Chef Gourmet / Divulgação

A rede de escolas de gastronomia Chef Gourmet entra em uma nova fase e coloca a Serra em destaque. O caxiense Jean Carbonera assume a presidência da marca, que passa a ser administrada por uma associação nacional com sede em Caxias do Sul.

Com a mudança, a rede deixa de ser franquia. Ela também irá oferecer experiências corporativas, como treinamentos de funcionários e de lideranças, além de vivências para equipes dentro da cozinha internacional da escola.

— Na gastronomia, como nas empresas, resultado é processo. Liderança, cooperação e disciplina são ingredientes tão importantes quanto técnica — diz Carbonera, que é advogado e mentor de empreendedores e gestores ligados ao direito, educação e economia criativa.

A previsão é de que a novidade traga aumento no faturamento da rede de, no mínimo, 20% em 2026. Com os novos serviços, a perspectiva é de crescimento de 50% no número de pessoas atendidas anualmente pela Chef Gourmet até o final de 2027. A rede já formou cerca de 35 mil alunos.

A associação tem Tarcisio Machado (da Chef Gourmet Curitiba) como vice-presidente e Marco Hortelan (da Chef Gourmet Santo André) como diretor financeiro

Em setembro de 2023, Carbonera e a esposa Daniele Soldatelli Ballardin abriram uma unidade da Chef Gourmet em Caxias. O negócio foi motivado pelo interesse do filho Luca por culinária.

Durante a pandemia, ele se apaixonou pelo universo gastronômico ao ajudar a mãe a fazer bolos e outras receitas. O menino, inclusive, foi aluno de uma unidade da Chef Gourmet, em Farroupilha.