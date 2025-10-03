Atacarejo em Caxias abrirá por 42 horas seguidas no fim de semana; veja mais destaques de economia

A loja do Fort Atacadista em Caxias do Sul ficará aberta durante 42 horas neste final de semana. A unidade abre as portas às 6h deste sábado, dia 4, e só fecha no domingo, 5 de outubro, à meia-noite.
A ação faz parte da Operação Aniversário Fort e ocorrerá em outras cidades do Estado também.
As comemorações de 26 anos do Fort Atacadista seguem até o final do mês com uma série de ofertas.
Últimos ingressos
Se você pretende participar do 33º Congresso Movergs, corra, porque há poucos ingressos à venda. O evento será realizado no dia 14, das 7h15min às 12h45min, no Dall’Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves.
O encontro é realizado desde 1989 pela Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul.
Mais informações no site da Movergs.
Novo podcast
Estreia hoje o DSF Cast, podcast do escritório de advocacia Dupont Spiller Fadanelli. No primeiro episódio, os advogados Ronei Giacomini e Bárbara Ravanello recebem Reges Bronzatti, especialista em Direito e Tecnologia.
As gravações são realizadas na Casa Design Serra, em Bento Gonçalves. Os episódios estarão disponíveis no canal do YouTube da DSF e no Spotify.
Embaixador
O secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, será o embaixador oficial da segunda edição do Serra Summit. O evento será realizado quinta e sexta, em Nova Prata.