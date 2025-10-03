Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Atacarejo em Caxias abrirá por 42 horas seguidas no fim de semana; veja mais destaques de economia

Ação faz parte das comemorações de aniversário e ocorrerá em outras cidades do Estado também

