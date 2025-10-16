Após incêndio, casal de Gramado reconstrói loja e prepara reabertura até o final do ano

Projeção de como será a nova loja na Rua São Pedro. Toda Hora / Reprodução/Divulgação

O casal Wilian Assis e Raquel Pereira da Silva perdeu a loja de conveniência da rede Toda Hora na Rua São Pedro, em Gramado, após o prédio ser atingido por um incêndio no dia 29 de abril. Mas os dois não desanimaram. Estão reconstruindo a estrutura perdida e pretendem reinaugurar a unidade até o final do ano.

Simultaneamente, a marca reabriu a loja pioneira na Rua Senador Salgado Filho com um novo conceito, simbolizando um recomeço estratégico. Ela havia sido fechada após o incêndio para servir de base para a reorganização da unidade destruída.

Agora, a pioneira ressurge como um mini mercado 24 horas com mais de 3 mil itens. Este novo modelo será o padrão para a rede e para o futuro projeto de franquias da marca.

Projeção de como será a nova loja na Rua São Pedro. Toda Hora / Reprodução/Divulgação

Antes de abrir a Rede Toda Hora, em 2020, Wilian e Raquel vendiam pinhão na beira da estrada, em Gramado, no inverno, e picolé no Litoral Norte, no veraneio. Com a chegada do filho Henrique, decidiram empreender. Pensaram, inicialmente, em um pequeno mercado, mas acabaram optando por uma conveniência após saírem para comprar leite à noite e não encontrarem nenhum estabelecimento aberto.

— Queremos continuar com nosso propósito inicial: servir à comunidade a qualquer hora — diz Wilian, que tem cinco unidades da rede.

Quando a loja da Rua São Pedro for reaberta, voltará a oferecer, além de produtos de conveniência, almoço ao meio-dia. À noite, terá rodízio de hambúrgueres, buffet de sushi e sequência de fondue.