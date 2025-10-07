Agrale vende 89 viaturas para o Exército do Uruguai; veja mais destaques de economia

O Exército Nacional do Uruguai comprou 89 viaturas Agrale Marruá. São 84 do modelo AM11 e cinco AM23 Ambulância, ambos 4x4.
Os veículos foram adquiridos por meio de licitação internacional. As entregas começaram em setembro e devem ser finalizadas até o início de 2026.
Os modelos foram desenvolvidos para transporte de pessoas e cargas em aplicações militares e de segurança pública.
Os veículos Agrale Marruá se destacam pela robustez, suspensão de longo curso e confiabilidade em qualquer terreno e atendem a diferentes missões.
5 mil unidades da Geração 8...
...de ônibus rodoviários é produção acumulada desde o lançamento da linha, em 2021. O veículo que simboliza esse resultado é um Paradiso G8 1350, adquirido pela operadora mexicana ETN Turistar, empresa do Grupo Iamsa.
Além da unidade comemorativa, a operadora também adquiriu 120 ônibus Paradiso G8 1800 Double Decker, atualmente em fase final de entrega.
Do total produzido, cerca de 3,5 mil unidades foram fornecidas ao mercado brasileiro e 1,5 mil destinadas a clientes internacionais.
Conectando histórias
Vem aí a segunda edição do Conexão Empresarial — Conectando Histórias, Construindo Futuros, do Centro Empresarial de Flores da Cunha. O painel será no dia 30, às 19h, e contará com Leandro Mantovani, sócio fundador e presidente da Keko Acessórios, e Miguel Mazzocco, sócio-diretor e fundador da Sitmed Equipamentos Médicos.
Mais informações no site do Centro Empresarial.