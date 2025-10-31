Afroturismo e conexão com a natureza estarão entre as pautas do Festuris Gramado

Fabiana Oliveira estará no Festuris no dia 7. Arquivo Pessoal / Divulgação

A entrevistada da semana do podcast Caixa-Forte é Fabiana Oliveira, coordenadora-geral de Produtos e Experiências Turísticas no Ministério do Turismo. Ela estará no Festuris — Feira Internacional de Turismo de Gramado —, na próxima semana, para falar sobre afroturismo.

Nesta conversa, explica o que é o segmento, que ganha protagonismo nesta edição do evento, e também antecipa que o ministério irá lançar em novembro um projeto de turismo de observação de aves.

Fabiana palestra no dia 7, às 15h, no Palco Diversidade no Serra Park.

