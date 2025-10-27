Acordo com universidade espanhola promete impulsionar o enoturismo em Farroupilha 

Jesús de las Heras, Natália Sanches Taffarel e Gabriel Santos. Adroir Silva / Divulgação

Nos próximos dois anos, a Associação Farroupilhense de Produtores de Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados (Afavin) e a Universidade de La Laguna, das Ilhas Canárias, na Espanha, irão trocar experiências e conhecimentos sobre enoturismo.

Firmado em julho, o acordo de cooperação foi apresentado nesta segunda-feira (27) em um almoço na Vinícola Cappelletti, no Vale Trentino, e contou com a presença de Jesús de las Heras, diretor da Cátedra de Agroturismo e Enoturismo da universidade, e Gabriel Santos, coordenador geral da Cátedra da instituição.

— Já temos parcerias com o Instituto Federal em Bento Gonçalves e com a Associação de Produtores de Vinho de Pinto Bandeira. A transferência de conhecimento entre os territórios é muito importante — destaca Santos.

A aliança entre a universidade e a associação de Farroupilha prevê uma série de atividades, como intercâmbios, cursos, workshops e eventos enoturísticos. Uma das iniciativas será a criação de roteiros integrados.

— As Ilhas Canárias são muito conhecidas pelo turismo, recebem muitos turistas no ano. Por outro lado, têm uma produção menor em volume de elaboração de vinhos justamente por conta da questão territorial, mas eles têm um turismo muito presente e, com certeza, isso tem a agregar no desenvolvimento do nosso território como um polo turístico — destaca Natália Sanches Taffarel, presidente da Afavin.

A entidade espera também poder enviar profissionais da Serra para estágios na Universidade de La Laguna.

— O turismo não precisa necessariamente ser 100% vinculado ao vinho, mas que a gente tenha o vinho como a essência do turismo — acrescenta Natália.

