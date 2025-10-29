A vida se reinventa aos 40: evento em Porto Alegre propõe novo olhar sobre o mercado de trabalho

CEO do projeto Empreender 40+, Fabinho Vargas. Alina Souza / Divulgação

Em 1932, o psicólogo norte-americano Walter Pitkin publicou o livro A vida começa aos 40, o que popularizou a expressão conhecida até os dias de hoje. Nesta quarta-feira (29), durante a primeira edição do Summit Empreender 40+, em Porto Alegre, o que se viu é que a vida se reinventa aos 40. Foram vários os cases de profissionais que recomeçaram após os 40 anos de idade — seja por necessidade, seja por desejo.

O jornalista Luciano Potter deixou o emprego CLT para focar em projetos independentes. Jair Kobe apostou na veia humorística e criou vários personagens, entre eles, o Guri de Uruguaiana. Pedro Janot, executivo com passagens pela Zara Brasil e Azul Linhas Aéreas, precisou encontrar um novo caminho após um acidente que o deixou tetraplégico.

Rodrigo Sabiah, depois de deixar a prisão, virou reciclador e, logo, criou uma usina de reciclagem com o irmão. Hoje é empreendedor social. O próprio CEO do projeto Empreender 40+, Fabinho Vargas, fundador do Tchê Guri, deixou os palcos para se aventurar em outras plateias como empresário, palestrante e escritor.

— A vida começa aos 40 porque um novo ciclo está chegando na vida. A gente já errou muito e tem repertório — diz.

Sem prazo de validade

A dificuldade para permanecer ou se recolocar no mercado de trabalho foi um dos pontos abordados por mais de um palestrante e está presente no vídeo manifesto apresentado pelo projeto Empreender 40+. Etarismo não se trata apenas de preconceito, mas de atraso para as empresas e para sociedade. As pessoas com mais de 40 anos têm mais experiência e podem contribuir de forma efetiva.

— Não temos prazo de validade — frisou a jornalista Alice Urbim, 71 anos, durante sua palestra.

Movimento

O evento realizado ontem no Teatro do Bourbon Country marcou o lançamento do movimento criado por Fabinho Vargas, Fábio Bernardi e Fernando Puhlmann. O objetivo do Empreender 40+ é incentivar e fortalecer a reputação institucional de marcas, produtos e negócios que valorizam a diversidade geracional e torná-las agentes de transformação.

Os três pretendem realizar confrarias e grupos de relacionamento profissional, programas de mentorias e capacitação personalizada, podcast e canal no YouTube, publicações de livros especializados, além de eventos como summits, imersões, workshops e treinamentos práticos para desenvolvimento.

— É um momento em que cada vez mais a população do mundo inteiro se torna mais velha, onde as faixas etárias têm mais idade e que é tão necessário que a gente entenda isso como qualidade de vida para as pessoas e como fonte de receita para uma sociedade que não vai suportar se as pessoas com mais experiência pararem de trabalhar, porque não há governo que sustente isso — provoca Puhlmann.

A proposta é que o Summit Empreender 40+ se torne um evento anual.

População está envelhecendo mais

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que a população global acima de 60 anos ultrapassará 2 bilhões de pessoas até 2050. É o dobro em relação a 2020. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) projeta que haverá mais idosos do que crianças e adolescentes em 2030. Ainda conforme o IBGE, o Rio Grande do Sul é o Estado mais idoso do país.