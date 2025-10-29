Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

A vida se reinventa aos 40: evento em Porto Alegre propõe novo olhar sobre o mercado de trabalho

Primeira edição do Summit Empreender 40+ foi realizado nesta quarta-feira (29). Colunista acompanhou

