300 milhões de abelhas são alugadas para polinizar pomares de maçã em Vacaria

Trezentos milhões de abelhas foram alugadas para atuar na polinização de 1,5 mil hectares de pomares da Rasip Agro, em Vacaria, para a florada da safra 2025. A empresa é uma das maiores produtoras de maçãs do Brasil.

São mais de 5,5 mil caixas ninho, com cerca de cinco colmeias de abelhas da espécie Apis mellifera por hectare. As macieiras estão em fase de florescimento e o ciclo deve terminar na metade de outubro. Até lá, as abelhas ficam nos pomares, trabalhando.

Elas são alugadas de produtores de Vacaria e região. No final da florada, as abelhas retornarão para as colmeias e serão levadas de volta pelos apicultores.

O investimento acompanha a estratégia de expansão dos pomares, que tiveram aumento de 10% em relação a 2024. Além da introdução das colmeias, a Rasip ampliou em 20% as áreas de cultivo em relação ao mesmo período do ano passado.