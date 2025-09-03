Voltado para o público 50+, Banco Mercantil chega a Caxias do Sul

Instituição financeira voltada a quem tem 50 anos de idade ou mais, o Banco Mercantil abriu a primeira unidade em Caxias do Sul nesta quarta-feira (3). Agência fica na na Rua Borges de Medeiros, 667, Centro.
A novidade faz parte do plano de expansão, que inclui a inauguração de 14 pontos de atendimento em diversas cidades do país em setembro e outubro. Outras estão previstas até dezembro, totalizando 33 unidades no segundo semestre e investimentos de R$ 25,5 milhões.
A companhia planeja encerrar o ano com, no mínimo, 60 novos pontos de atendimento. No total, a instituição conta com 315 unidades distribuídas em 24 Estados.