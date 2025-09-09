Vinícola de Flores da Cunha mira no público infantil com nova linha de sucos e renova clássicos do portfólio

Linha Happy é voltada às crianças. Reprodução / Divulgação

O público infantil é o novo foco da Nova Aliança. A vinícola acaba de lançar a linha de refrescos Happy nos sabores uva, laranja, abacaxi, morango, maracujá e pêssego. Os sucos têm embalagens Tetra Pak de 200 ml e 1 litro.

Há ainda outras novidades: a linha Simples Assim (100% suco) e a Néc (néctar) ganham novos sabores, pêssego e manga. A Nova Aliança resgata também a marca Trebom, agora em garrafa PET de 1,35 litro.

