Vinícola de Flores da Cunha mira no público infantil com nova linha de sucos e renova clássicos do portfólio

O público infantil é o novo foco da Nova Aliança. A vinícola acaba de lançar a linha de refrescos Happy nos sabores uva, laranja, abacaxi, morango, maracujá e pêssego. Os sucos têm embalagens Tetra Pak de 200 ml e 1 litro.
Há ainda outras novidades: a linha Simples Assim (100% suco) e a Néc (néctar) ganham novos sabores, pêssego e manga. A Nova Aliança resgata também a marca Trebom, agora em garrafa PET de 1,35 litro.
A vinícola avisa que o suco de uva tinto orgânico integral, hoje em garrafa de vidro de 1 litro, em breve terá novas embalagens.