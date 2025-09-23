Vinícola de Caxias do Sul lança "espumante" sem álcool e aposta em e-commerce próprio

A Vinícola Santini, de Caxias, reconhecidas pelos sucos de uva premiados nacionalmente, tem duas novidades bem bacanas. A primeira é que irá lançar uma bebida sem álcool, que imita um espumante. O zero álcool branco é o primeiro da linha de não alcoólicos da vinícola e custará R$ 35.
— Como o nosso espumante é de muita qualidade, as pessoas pediram uma versão sem álcool — conta Patrícia Santini.
A segunda novidade é a loja virtual da Santini. Com quase 40 anos de história, a vinícola passará a vender seus produtos em um e-commerce próprio. Os dois lançamentos são para outubro.