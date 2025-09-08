Vinhos e espumantes brasileiros conquistam 39 medalhas de Ouro Duplo em concurso na Argentina 

O Brasil conquistou 123 medalhas no 22º Concurso Internacional de Vinhos e Licores Vinus 2025, realizado em agosto, em Mendoza, na Argentina. Foram 39 de Ouro Duplo, 65 de Ouro e 19 de Prata. Os grandes campeões de cada categoria serão conhecidos no dia 26 de setembro.
A premiação recebeu 583 amostras de 19 países e contou com a avaliação de 69 degustadores internacionais. André Gasperin, diretor e conselheiro da Associação Brasileira de Enologia (ABE), Luciano Manfroi, editor da Revista Brasileira de Viticultura e Enologia, e Ivanor Zardo, associado da ABE, representaram o Brasil no júri.
Confira os ganhadores
MEDALHA DE OURO DUPLO
- Amitié Chardonnay D.O.V.V. 2023 — Amitié Espumantes e Vinhos
- Casa Valduga Brandy XV Anos — Casa Valduga
- Casa Valduga Grappa Barricada — Casa Valduga
- Casa Valduga Gran Pinot Noir 2020 — Casa Valduga
- Casa Valduga Premivm Espumante Moscatel — Casa Valduga
- Casa Valduga 130 Espumante Blanc de Blanc — Casa Valduga
- Casa Valduga 130 Espumante Brut — Casa Valduga
- Ver.Te Sauvignon Blanc 2024 — Cave Das Vertentes
- Aurora Espumante Pinto Bandeira Extra Brut — Cooperativa Vinícola Aurora
- Aurora Malvasia Aromática Branco 2024 — Cooperativa Vinícola Aurora
- Conde De Foucauld Espumante Branco Brut — Cooperativa Vinícola Aurora
- Aurora Espumante Moscatel Branco — Cooperativa Vinícola Aurora
- Garibaldi Espumante Moscatel — Cooperativa Vinícola Garibaldi
- Garibaldi Floratta Espumante Moscatel Rosé — Cooperativa Vinícola Garibaldi
- Garibaldi Espumante Prosecco — Cooperativa Vinícola Garibaldi
- Garibaldi VG Pálava 2025 — Cooperativa Vinícola Garibaldi
- Dal Pizzol Privatum Espumante Brut Tradicional — Dal Pizzol Vinhos Únicos
- Cinco 2023 — Família Eloy
- Santa Colina Espumante Moscatel Branco — Nova Aliança Vinícola Cooperativa
- Santa Colina Espumante Moscatel Rosé — Nova Aliança Vinícola Cooperativa
- Cerro da Cruz Chardonnay 2022 — Nova Aliança Vinícola Cooperativa
- Aliança Espumante Brut Branco — Nova Aliança Vinícola Cooperativa
- Nova Espumante Brut Branco Champenoise — Nova Aliança Vinícola Cooperativa
- Ponto Nero Live Celebration Glera — Ponto Nero
- Peterlongo Presence Brut Rosé — Vinícola Armando Peterlongo
- Zanotto Espumante Brut — Vinícola Campestre
- Zanotto Espumante Moscatel — Vinícola Campestre
- W One Touriga Nacional 2023 — Vinicola Casa Moura
- Casa Soncini Syrah Rosé 2024 — Vinícola Casa Soncini
- Don Guerino Terroir Selection Malbec 2022 — Vinícola Don Guerino
- João Paulo Syrah Sauvignon Blanc 2022 — Vinícola Inconfidência
- Salton Ouro Espumante Moscatel — Vinícola Salton
- Salton Espumante Prosecco — Vinícola Salton
- Évidence Cuvée Espumante Brut Rosé — Vinícola Salton
- Jolimont Pinot Noir Querências Do Sul 2022 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Marselan Reserva 2022 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Héritage Espumante Rosé Extra Brut — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Héritage Espumamante Extra Brut 2023 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Querências Do Sul Chardonnay 2022 — Vitivinícola Jolimont
MEDALHA DE OURO
- Amitié Rosé Merlot 2024 — Amitié Espumantes e Vinhos
- Amitié Espumante Moscatel — Amitié Espumantes e Vinhos
- Paralelo 31 Gran Reserva 2022 — Bueno Wines
- Casa Bruxel Sauvignon Blanc 2024 — Casa Bruxel
- Casa Lenger Chardonnay Barricas 2023 — Casa Lenger
- Casa Valduga 130 Espumante Blanc de Noir — Casa Valduga
- Casa Valduga Premivm Espumante Brut — Casa Valduga
- Casa Valduga Terroir Chardonnay 2023 — Casa Valduga
- Casa Valduga Gran Chardonnay D.O. 2022 — Casa Valduga
- Casa Valduga Terroir Exclusivo Gewurztraminer 2023 — Casa Valduga
- Casa Valduga Premivm Espumante Rosé Brut — Casa Valduga
- Casa Valduga Grappa Cristal — Casa Valduga
- Ver.Te Syrah Identidade 2023 — Cave Das Vertentes
- Aurora Procedências Espumante Blanc De Noir — Cooperativa Vinícola Aurora
- Conde de Foucauld Cabernet Sauvignon 2021 — Cooperativa Vinícola Aurora
- Garibaldi Espumante Prosecco Rosé — Cooperativa Vinícola Garibaldi
- Garibaldi Sauvignon Blanc 2025 — Cooperativa Vinícola Garibaldi
- Garibaldi Espumante Chardonnay — Cooperativa Vinícola Garibaldi
- Garibaldi Chardonnay 2025 — Cooperativa Vinícola Garibaldi
- Garibaldi VG Espumante Espumante Nature Blanc De Blanc — Cooperativa Vinícola Garibaldi
- Dal Pizzol Espumante Brut Rosé — Dal Pizzol Vinhos Únicos
- Dal Pizzol Privatum Ancelotta 2022 — Dal Pizzol Vinhos Únicos
- Dal Pizzol Privatum Touriga Nacional 2021 — Dal Pizzol Vinhos Únicos
- Família Eloy Cabernet Franc 2023 — Família Eloy
- Miolo Millésime Brut 2022 — Miolo Wine Group
- Estilo Tannat 2024 — Nova Aliança Vinícola Cooperativa
- Nova Aliança Pinot Grigio 2023 — Nova Aliança Vinícola Cooperativa
- Cerro Da Cruz Assemblage 2022 — Nova Aliança Vinícola Cooperativa
- Estilo Merlot 2023 — Nova Aliança Vinícola Cooperativa
- Cerro Da Cruz Tannat 2020 — Nova Aliança Vinícola Cooperativa
- Ponto Nero Live Dream Brut — Ponto Nero
- Ponto Nero Cult Brut Rosé — Ponto Nero
- Ponto Nero Live Celebration Brut — Ponto Nero
- Ponto Nero Live Celebration Brut Rosé — Ponto Nero
- Ponto Nero Cult Brut — Ponto Nero
- Peterlongo Presence Moscatel Branco 2024 — Vinícola Armando Peterlongo
- Peterlongo Moscatel Rosé — Vinícola Armando Peterlongo
- Peterlongo Brut 2024 — Vinícola Armando Peterlongo
- Chimango Cuvée — Vinícola Bebber
- Zanotto Chardonnay 2024 — Vinícola Campestre
- Zanotto Gran Reserva Chardonnay 2023 — Vinícola Campestre
- Zanotto Reserva Corte 2022 — Vinícola Campestre
- Zanotto Sangiovese 2024 — Vinícola Campestre
- Zanotto Reserva Malbec 2022 — Vinícola Campestre
- Terras Altas Do Cerrado 2021 — Vinícola Casa Moura
- Casa Soncini Paraguaçu 2023 — Vinícola Casa Soncini
- Casa Soncini Syrah 2022 — Vinícola Casa Soncini
- Don Guerino Torrentés Vintage 2025 — Vinícola Don Guerino
- Salton Espumante Moscatel — Vinícola Salton
- Évidence Cuvée Espumante Brut — Vinícola Salton
- Salton Ouro Espumante Prosecco — Vinícola Salton
- Salton Ouro Espumante Extra-Brut — Vinícola Salton
- Salton Ouro Espumante Brut Rosé — Vinícola Salton
- Salton Espumante Brut Rosé — Vinícola Salton
- Salton Ouro Espumante Brut — Vinícola Salton
- Salton Espumante Prosecco Rosé — Vinícola Salton
- Salton Moscato Rosé — Vinícola Salton
- Jolimont Intendente 2015 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Chardonnay Reserva 2023 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Espumante Moscatel 2024 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Merlot Tradicional 2020 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Morro Calçado 2022 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Tannat Reserva 2022 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Arinarnoa Querências Do Sul 2022 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Espumante Trebbiano Sur Lie Nature 2023 — Vitivinícola Jolimont
MEDALHA DE PRATA
- Casa Lenger Espumante Rosé Brut — Casa Lenger
- Aurora Pinto Bandeira Chardonnay 2024 — Cooperativa Vinícola Aurora
- Aurora Gran Reserva Touriga Nacional 2020 — Cooperativa Vinícola Aurora
- Terranova Espumante Moscatel — Miolo Wine Group
- Estilo Castas Brancas 2023 — Nova Aliança Vinícola Cooperativa
- Santa Colina Espumante Brut Branco — Nova Aliança Vinícola Cooperativa
- Estilo Rosé 2024 — Nova Aliança Vinícola Cooperativa
- Nova Tannat Rosé 2024 — Nova Aliança Vinícola Cooperativa
- Estilo Cabernet Sauvignon 2023 — Nova Aliança Vinícola Cooperativa
- Ponto Nero Cult Nature — Ponto Nero
- Peterlongo Prosecco — Vinícola Armando Peterlongo
- Zanotto Reserva Pinot Noir 2023 — Vinícola Campestre
- Terras Altas Do Cerrado 2022 — Vinícola Casa Moura
- Casa Soncini Gran Syrah 2023 — Vinícola Casa Soncini
- Don Guerino Sanais Malbec Rose 2025 — Vinícola Don Guerino
- Rafael Syrah 2021 — Vinícola Inconfidência
- Salton Espumante Brut — Vinícola Salton
- Jolimont Cave 2022 — Vitivinícola Jolimont
- Jolimont Touriga Nacional Querências Do Sul 2023 — Vitivinícola Jolimont