Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Vinho laranja: vinícola da Serra lança rótulo com edição limitada de 7 mil garrafas

Novidade estará à venda a partir de segunda-feira somente pelo e-commerce e nas lojas próprias da cooperativa

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS