Vinho laranja: vinícola da Serra lança rótulo com edição limitada de 7 mil garrafas

Preço médio é de R$ 120. Marcelo Cedeño / Divulgação

Um vinho laranja é o mais novo lançamento da Vinícola Aurora. Mas não, ele não tem a laranja na composição. Trata-se de um vinho branco macerado, produzido a partir de uvas brancas que passam por um processo de maceração pelicular prolongada, ou seja, o mosto fermenta junto com as cascas. É chamado de vinho laranja por causa da cor.

No caso do rótulo da Aurora, a variedade escolhida foi a Viognier da safra 2024. Ela foi submetida a um período de maceração de, aproximadamente, seis meses.