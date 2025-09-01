Villagio Caxias lança programa de benefícios com vantagens exclusivas; saiba como participar

O Villagio Caxias lança, nesta terça-feira (2), mais uma ação para beneficiar os clientes. No Programa de Benefícios serão distribuídos descontos em lojas e estacionamento , além de brindes de lojas participantes. O Villagio também promete sorteios o ano todo.

Para participar é preciso se cadastrar no app do shopping e enviar suas notas de compras. A cada nota cadastrada, o saldo no aplicativo vai aumentando e você vai subindo de categoria. Já a partir do primeiro envio, o cliente se torna 1 Estrela. A partir de R$ 4 mil em compras, e 10 notas cadastradas, alcança a categoria 2 Estrelas. O nível máximo é 3 Estrelas, mas aí é necessário acumular R$ 8 mil em compras e registrar pelo menos 20 cupons fiscais.