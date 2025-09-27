Veja quem ganhou grande medalha de ouro no 14º Concurso do Espumante Brasileiro realizado em Garibaldi

O 14º Concurso do Espumante Brasileiro entregou 160 medalhas na noite desta sexta-feira (26), durante jantar no Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, em Garibaldi: 15 Grande Ouro e 145 Ouro.
A edição deste ano é a maior já realizada até agora — foram 520 amostras de 102 vinícolas dos estados de Goiás, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Realizado pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), o concurso também concedeu o Prêmio Destaque Sabre de Ouro, que reconhece seis espumantes, um em cada categoria.
Grande medalha de ouro
- Abreu Garcia Festividad Espumante Brut Branco 2022 — Abreu Garcia Vinhos e Vinhedos de Altitude (Campo Belo do Sul — SC)
- Berkano Espumante Extra-Brut 2023 — Berkano Premium Wines (Pinto Bandeira — RS)
- Marcus James Espumante Moscatel Rosé — Cooperativa Vinícola Aurora (Bento Gonçalves — RS)
- Garibaldi Espumante Moscatel Rosé — Cooperativa Vinícola Garibaldi (Garibaldi — RS)
- Garibaldi Floratta Espumante Brut Rosé — Cooperativa Vinícola Garibaldi (Garibaldi — RS)
- NOVA Espumante Brut Branco 2023 — Nova Aliança Vinícola Cooperativa (Flores da Cunha — RS)
- Pizzato Espumante Branco Nature — Pizzato Vinhas e Vinhos (Bento Gonçalves — RS)
- Pizzato Espumante Brut Branco 2023 — Pizzato Vinhas e Vinhos (Bento Gonçalves — RS)
- Quinta da Neve Espumante Nature Blanc de Blanc — Quinta da Neve Vinhos Finos (São Joaquim — SC)
- Don Guerino Cuvée Espumante Extra-Brut Branco — Vinícola Don Guerino (Alto Feliz — RS)
- Valmarino Espumante Blanc de Noir Brut D.O. Altos de Pinto Bandeira 2021 — Vinícola Valmarino (Pinto Bandeira — RS)
- Valmarino Espumante Blanc de Blanc Brut D.O. Altos de Pinto Bandeira 2021 — Vinícola Valmarino (Pinto Bandeira — RS)
- Valmarino& Churchill Espumante Extra-Brut 2023 — Vinícola Valmarino (Pinto Bandeira — RS)
- Venz Espumante Brut Branco 2025 — Vinícola Venz (Flores da Cunha — RS)
- Parole Espumante Demi-Sec 2024 — Vitivinícola Don Affonso (Caxias do Sul — RS)
Prêmio Destaque Sabre de Ouro
- Destaque Sabre de Ouro — Categoria Espumante Branco Charmat: Zanotto Espumante Brut — Vinícola Campestre (Vacaria — RS)
- Destaque Sabre de Ouro — Categoria Espumante Branco Tradicional: Cave Amadeu Espumante Brut 2024 — Vinícola Geisse (Pinto Bandeira — RS)
- Destaque Sabre de Ouro — Categoria Espumante Rosé Charmat: Cave Antiga Espumante Brut Rosé Prosecco & Marselan — Cave Antiga Vitivinícola (Farroupilha — RS)
- Destaque Sabre de Ouro _ Categoria Espumante Rosé Tradicional: L.A. Jovem Espumante Brut Rosé — Luiz Argenta Vinhos Finos (Flores da Cunha — RS)
- Destaque Sabre de Ouro — Categoria Espumante Moscatel: Oremus Espumante Moscatel Branco — Fante Indústria de Bebidas (Flores da Cunha — RS)
- Destaque Sabre de Ouro — Categoria Espumante Nature: Ponto Nero Cult Espumante Nature — Ponto Nero (Garibaldi — RS)