Vale dos Vinhedos e Altos Montes levam vinícolas para principal feira do setor das Américas 

Vinhos, espumantes e sucos produzidos na Serra estarão na vitrine de uma das mais importantes feiras do setor das Américas a partir desta terça-feira, a ProWine São Paulo. O Vale dos Vinhedos, por exemplo, participa do evento pelo segundo ano consecutivo com 11 vinícolas em um estande coletivo: Ales Victoria, Lídio Carraro, Peculiare, Valhalla, Don Laurindo, Larentis, Cave do Sol, Dom Cândido, Dom Bernardo, Terragnolo e Torcello. São duas indústrias a mais em relação à participação passada.

A região produtora também estará representada por estabelecimentos associados com estande próprio, como Adega Cavalleri, Amitié, Casa Valduga, Aurora, Miolo, Pizzato e Foppa & Ambrosi.

Já a Altos Montes, que engloba vinícolas de Flores da Cunha e Nova Pádua, leva 12 marcas para a feira em um espaço coletivo: Boscato, Cantina Gelain, Casa Eva, Casa Venturini, Cave de Angelina, Terrasul, Viapiana, Bebber, Família Ulian, Mioranza, Monte Reale e Panizzon.

A ProWine ocorre até quinta-feira (2).

Utilidades

A Boccati também estará presente na ProWine e mais uma vez como fornecedora oficial dos acessórios da feira — além de de expor sua linha de utilidades. A empresa caxiense fabrica itens como cooler, maletas para vinho e kits de degustação.