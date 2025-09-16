Vai ter Freddo no Villagio Caxias! Félix Zucco / Agencia RBS

Tem mais uma novidade chegando no Villagio Caxias: até o final deste mês desembarca no empreendimento a Freddo, referência em sorvete artesanal.

A marca de gelatos tem mais de 175 lojas espalhadas por diversos países (Uruguai, Chile, Paraguai, Porto Rico, Panamá, México e Estados Unidos) — sendo que tudo começou em 1969, no bairro Recoleta, em Buenos Aires (Argentina). No Rio Grande do Sul, Caxias é a segunda cidade a receber uma franquia - ela também está em Porto Alegre.