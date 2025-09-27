Vacaria se despede de Leandro Bortoluz, referência nacional na produção de maçãs

Bortoluz era natural de Caxias do Sul. ABPM / Divulgação

Será sepultado neste sábado (27) o empresário Leandro Bortoluz. Reconhecido pela trajetória de dedicação à fruticultura em Vacaria, especialmente cultivo de maçã, ele morreu nesta sexta-feira (26), aos 54 anos. Bortoluz era natural de Caxias do Sul e tratava um câncer no pâncreas.

Engenheiro agrônomo de formação, ele introduziu novas tecnologias de manejo na região dos Campos de Cima da Serra. Entre iniciativas de destaques, a implantação do sistema 2D em pomares, a criação do evento Maçã na Praça e a contribuição em programas de qualidade e sanidade da produção.

No dia 30 de agosto, Bortoluz recebeu o Título de Cidadão Honorário de Vacaria, da Câmara Municipal, e a medalha Mérito ABPM, da Associação Brasileira dos Produtores de Maçã. Na ocasião, disse estar muito lisonjeado.

"Vim para Vacaria em 1982 e, nesses 43 anos, construí minha vida e minha carreira aqui. Esse reconhecimento é motivo de orgulho para mim e para minha família. Trabalhamos muito na divulgação da maçã, no desenvolvimento de novas tecnologias e na valorização dos colaboradores do setor. Vacaria seguirá sendo referência nacional na produção de maçãs, e isso é fruto de um trabalho coletivo. Meu agradecimento eterno à comunidade", afirmou Bortoluz naquele dia.

O presidente da ABPM, Francisco Schio, manifestou pesar:

— Leandro Bortoluz foi mais do que um profissional exemplar: foi um visionário, cuja dedicação e paixão pela fruticultura transformaram o setor e abriram novos caminhos para o Brasil no cenário mundial. Ele inspirou gerações de produtores, pesquisadores e empreendedores com sua liderança, generosidade e compromisso com a inovação. Hoje, o setor perde uma referência, e nós, um amigo querido.

Em nota, a prefeitura de Vacaria também lamentou o falecimento do produtor rural.

"Leandro Bortoluz nos deixa saudades e um grande legado de muita amizade, valores e importante contribuição junto à comunidade. Lamentamos a partida de um jovem empreendedor que colocou Vacaria como uma referência na fruticultura internacional".

O velório ocorre na funerária Lovato. O sepultamento será no Cemitério Santa Clara, às 18h deste sábado. Bortoluz deixa a mãe Jurema, a esposa Geruza e as filhas Victória e Mariana.



