Turismo movimenta mais de R$ 119 milhões em Caxias do Sul em 2025

Uma boa notícia para o setor neste início da Semana Municipal do Turismo: o faturamento das empresas de hospedagem, turismo, viagens, lazer, diversões e entretenimento cresceu entre janeiro e agosto 17,61% em relação ao mesmo período de 2024. O setor já soma R$ 119.342.331,73 neste ano.

No ano passado, foram R$ 178.619.496,23 — crescimento de 14,18% em relação a 2023, quando o total foi de R$ 156.433.244. Em agosto, por exemplo, as empresas dos segmentos faturaram R$ 16.564.715,92: R$ 1 milhão a mais do que no mês anterior. Os números são da prefeitura.

O crescimento, conforme o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, está relacionado ao aumento no número de visitantes, especialmente para participar de eventos esportivos na cidade. Além de partidas de futebol com Caxias e Juventude, agosto teve campeonatos de outros esportes, como natação.

— Para a Meia Maratona de Caxias, 20% dos inscritos até agora são de fora. No ano passado, foram 10% — conta Felipe, sobre o evento que ocorre no dia 28 de setembro e deve reunir cerca de 4 mil pessoas.

A divulgação do destino turístico em feiras especializadas também tem trazido turistas a Caxias. Depois da participação em um evento no Paraná, Felipe ouviu de empresários que havia muitas reservas de visitantes paranaenses. O município já participou de 18 feiras em 2025 e estará em mais sete até o final do ano — muitas delas em estandes patrocinados pelo governo estadual.

A presença nesses espaços a partir de agora irá focar na divulgação da Festa da Uva, sem esquecer, claro, de outros atrativos, como o carnaval caxiense, que vem crescendo nos últimos anos. Segundo Felipe, em um dos blocos deste ano, 70% dos participantes eram de outras cidades, inclusive de São Paulo.

Gerando riquezas

Como houve redução de 25% da alíquota de ISS para esses setores a partir de janeiro de 2024, o crescimento no faturamento não significa aumento da arrecadação por parte da prefeitura. Conforme o secretário da Receita Municipal, Micael Meurer, é preciso que os segmentos alcancem 33% de crescimento para que o município arrecade o que arrecadava antes da redução da alíquota.