Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
"Turismo esportivo vem trazendo boas perspectivas", diz presidente do Segh sobre setor em Caxias do Sul

Em episódio do podcast Caixa-Forte, Marcos Ferronatto fala sobre hotelaria e gastronomia na região

