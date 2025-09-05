"Turismo esportivo vem trazendo boas perspectivas", diz presidente do Segh sobre setor em Caxias do Sul

Marcos Ferronatto fica na presidência até o final do ano. Neimar De cesero / Agencia RBS

O presidente do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (Segh) da Região Uva e Vinho, Marcos Ferronatto, é o entrevistado da semana do podcast Caixa-Forte.

Nos dias 1º e 2, a entidade realizou a 7ª edição da Exposegh, uma feira voltada ao setor que fechou com aproximadamente R$ 5 milhões em negócios e reuniu cerca de 1,9 mil visitantes.

Nesta entrevista, feita no estúdio montado dentro da Exposegh, Marcos fala sobre o segmento e o potencial turístico da região e sobre sua a gestão no Segh, que está chegando ao final.

