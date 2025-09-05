Turismo especializado para idosos ganha espaço no mercado e é destaque em feira de economia prateada em Gramado 

Marlene Bolzan, da Vem Junto Viagem. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Entre os negócios com potencial entre o público 50+ expostos na Geronto Fair, em Gramado, estão as agências de viagem especializadas. Com atendimento personalizado, essas empresas organizam experiências que atendem necessidades específicas dessa faixa etária que gosta de viajar, mas precisa de um atendimento diferenciado.

É o caso da Vem Junto, de Porto Alegre. Criada em 2020, mas em operação desde 2022, por causa da pandemia, a agência realiza tanto viagens curtas quanto mais longas. Os chamados "bate e volta" têm maior procura, segundo a proprietária Marlene Bolzan:

— Oferecemos um serviço que dê independência para esses clientes, sem a necessidade de um filho, uma nora, uma irmã viajando junto para que esta pessoa possa descobrir o mundo, descobrir outros lugares fora do ambiente que ela vive o dia todo.

Embora tenha sede na capital, a Vem Junto organiza viagens com saída de qualquer cidade, desde que haja grupos interessados. Não há limite de idade para participar dos passeios, apenas o desejo de viajar.

— A pessoas mais idosa que atendi foi uma senhora de 91 anos. Ela foi a Cambará e quis fazer trilha para poder tomar banho de rio — lembra Marlene.

Empreendedoras 50+

Juraci Pituco e Marlene Bolzan. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Empreender sempre foi um desejo de Marlene. Assim como o da amiga Juraci Pituco, que também expõe seus produtos na Geronto Fair. Ela está à frente da Lulu Balm Cosméticos, marca de bálsamos para alívio de dores.

As duas trabalharam juntas por 13 anos no Banrisul em Caxias e agora dividem o mesmo espaço da feira em Gramado.

A participação na feira voltada à economia prateada não deixa de ser simbólica. Marlene e Juraci realizaram o sonho de ter o próprio negócio após os 50 anos.