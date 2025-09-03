Tramontina faz ação de divulgação de porcelanas em voo internacional; veja mais destaques de economia

Serviço de bordo foi oferecido em voo com destino a Punta Cana. Diego Leite Luz / Divulgação

A coluna mostrou nesta semana o brinde nas alturas da Salton em voos da Azul. Pois quem também fez uma ação nos ares foi a Tramontina. O serviço de bordo de um voo da Gol Linhas Aéreas com destino a Punta Cana, no dia 27 de agosto, foi oferecido em peças de porcelana da marca.

Leia Mais Marca de Caxias do Sul lança sorvete de morango do amor

A iniciativa foi o pontapé inicial de uma série de ações que englobam a campanha de divulgação das porcelanas. Nos próximos dias, a Tramontina irá realizar sorteios de kits aos clientes no Lounge GOL Smiles de voos domésticos do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

1,4 milhão de litros...

...de suco de maçã em caixinhas da Tetra Pak da Aurora foram vendidos entre janeiro e julho deste ano. Agora, a cooperativa vinícola espera repetir as boas vendas com a versão gaseificada em garrafa de vidro de 275 ml, recém-lançada e que chega ao mercado neste mês com preço de referência de R$ 8,50.

Além dessa novidade, a Aurora apresenta novas embalagens de caixinha para o suco de uva tinto — ele ganha versão de 750 ml, enquanto os sucos de uva branco e o de maçã surgem no formato de 200 ml.

A vinícola é líder nacional na produção e comercialização de suco de uva, com 38% de participação no share de mercado.

Em duas feiras

A Tecnovidro desembarca nesta quarta-feira (3) na Glass South America e na E-Squadria Show, em São Paulo. O evento é considerado o maior e mais importante da indústria vidreira na América Latina e segue até sábado (6).

A empresa de Farroupilha também marca presença na Expointer. A participação na feira é estratégia, já que a Tecnovidro quer reforçar a presença no agronegócio. Atualmente, cerca de 10% do faturamento da empresa vem desse segmento.

Rodízio de pizza a R$ 69,90

Heróis da Pizza de Gramado. Heróis da Pizza / Divulgação

Até sexta-feira (5), a Heróis da Pizza de Gramado tem rodízio a R$ 69,90 para adultos e crianças de cinco a 14 anos, além de chope em dobro. A promoção ocorre no QG da Avenida das Hortênsias, 3.599, e celebra os dois anos de atividades do empreendimento.