Startup de Caxias do Sul terá aporte de R$ 500 mil para acelerar plataforma que conecta compradores e fornecedores

A Synape, uma plataforma de Caxias do Sul criada para ligar compradores e fornecedores, contará com um importante incentivo para se desenvolver. A startup participa do programa nacional Smart Factory, do Senai, e terá o aporte de R$ 500 mil.
— Isso irá impulsionar o desenvolvimento da nossa plataforma, um ecossistema B2B que conecta de forma inteligente e transparente, algo inédito na forma como empresas negociam hoje — destaca Gabriel Giacomet, CEO e fundador da Synape.
A ferramenta tem cerca de 90 fornecedores já cadastrados e está sendo testada na Master Power, uma empresa de São Marcos. O projeto prevê 12 meses para implantação e da solução no mercado mais seis meses de prorrogação, se for necessário.