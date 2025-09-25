Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Startup de Caxias do Sul terá aporte de R$ 500 mil para acelerar plataforma que conecta compradores e fornecedores

Ferramenta tem cerca de 90 fornecedores já cadastrados e está sendo testada em empresa de São Marcos

