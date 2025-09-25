Startup de Caxias do Sul terá aporte de R$ 500 mil para acelerar plataforma que conecta compradores e fornecedores

Thiago Pinto (CTO), à esquerda, Gabriel Giacomet (CEO). Synape / Divulgação

A Synape, uma plataforma de Caxias do Sul criada para ligar compradores e fornecedores, contará com um importante incentivo para se desenvolver. A startup participa do programa nacional Smart Factory, do Senai, e terá o aporte de R$ 500 mil.

— Isso irá impulsionar o desenvolvimento da nossa plataforma, um ecossistema B2B que conecta de forma inteligente e transparente, algo inédito na forma como empresas negociam hoje — destaca Gabriel Giacomet, CEO e fundador da Synape.