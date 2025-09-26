Spa médico em Gramado é eleito mais uma vez melhor retiro de bem-estar do Brasil

Pela nona vez consecutiva, o Kurotel foi eleito o melhor retiro de bem-estar do Brasil no World Spa Awards. O concurso é um dos mais respeitados do setor e também premiou, no país, Asaya Spa, em São Paulo (melhor spa de hotel), e Anantara Spa, na Praia do Forte (melhor spa de resort).

— Este reconhecimento confirma que valeu a pena acreditar em um sonho ousado há mais de 40 anos: provar que saúde pode ser cultivada todos os dias, com equilíbrio e consciência. Ver o Kurotel ser referência mundial e colocar o Brasil no mapa da medicina preventiva e do bem-estar é uma grande realização de minha vida profissional e pessoal — diz Luís Carlos Silveira, fundador do spa médico localizado em Gramado.