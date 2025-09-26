Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Spa médico em Gramado é eleito mais uma vez melhor retiro de bem-estar do Brasil

Empreendimento foi fundado em 1982 pelo casal Luís Carlos e Neusa Silveira

