Soprano lança garrafa térmica gaudéria com desconto na loja virtual

No mês mais gaúcho do ano, a Soprano lança uma edição especial da garrafa térmica Cristal, companheira do mate bem quentinho.
No modelo Tradição, o produto tem estampa inspirada em elementos da cultura tradicionalista para homenagear o Rio Grande do Sul.
A térmica tem capacidade de 1 litro e conta com ampola de vidro que mantém líquidos frios por até 12 horas e bebidas quentes por até oito horas.
Na loja virtual da Soprano, a garrafa custa R$ 47,12. Usando o cupom CHIMA, ela tem desconto e sai por R$ 24,80.