Sistema de saúde de Minas Gerais recebe micro-ônibus Volare

Volare Attack 9 Executivo foi entregue para Minas. Volare / Divulgação

Mais veículos Volare foram entregues para o sistema de saúde no país. Depois da Bahia, que recebeu 59 micro-ônibus para o transporte de pacientes, é a vez de Minas Gerais.

Quatro unidades do Volare Attack 9 Executivo passam a fazer parte da frota do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí, com sede em Itajubá.

Os micros serão usados no transporte eletivo de pacientes para consultas e exames de média complexidade. Eles têm 9.150 mm de comprimento e acomodam 26 passageiros sentados, além de motorista e assistente.